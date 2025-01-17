За сутки российские военные 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Последствия обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области за минувшие сутки. Фото: ОВА

Российские оккупационные войска за минувшие сутки 9 раз подвергли обстрелам населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 17 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Родинском Покровской громады ранены 2 человека, повреждены 3 дома; в Леонтовичах повреждено 5 домов.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады поврежден дом. В Тихоновке Николаевской громады повреждены 3 дома. В Константиновке повреждены 6 частных домов, линия электропередач и газопровод.

Бахмутский район. В Северске повреждены 9 частных домов и 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки.

С линии фронта эвакуированы 122 человека, в том числе 6 детей, сообщил руководитель Донецкой ОВА.