Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января

Последствия обстрела Константиновки российскими войсками 16 января. Фото: Нацполиция

В четверг, 16 января, российские оккупационные войска подвергли обстрелам Константиновскую громаду Донецкой области.

Как сообщает сегодня городская военная администрация, в 09:35 произошло два авиаудара по окрестностям Константиновки. Раненые и погибшие на месте обстрела не обнаружены. Повреждения отсутствуют.

Затем в 11:00 российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Константиновка. В результате обстрела повреждены 6 частных домов, линия электросети ДТЭК и линия газопровода. Раненых и погибших нет.

В социальных сетях появилось видео последствий российского удара по Константиновке.

Внимание: на видео звучит ненормативная лексика!