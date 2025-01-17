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Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января

17 января 2025, 11:33

Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января

Последствия обстрела Константиновки российскими войсками 16 января. Фото: Нацполиция Последствия обстрела Константиновки российскими войсками 16 января. Фото: Нацполиция

В четверг, 16 января, российские оккупационные войска подвергли обстрелам Константиновскую громаду Донецкой области.

Как сообщает сегодня городская военная администрация, в 09:35 произошло два авиаудара по окрестностям Константиновки. Раненые и погибшие на месте обстрела не обнаружены. Повреждения отсутствуют.

Затем в 11:00 российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Константиновка. В результате обстрела повреждены 6 частных домов, линия электросети ДТЭК и линия газопровода. Раненых и погибших нет.

В социальных сетях появилось видео последствий российского удара по Константиновке.

Внимание: на видео звучит ненормативная лексика!

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