Из-за пожара на нефтебазе под Воронежем власти ввели режим ЧС

В Воронежской области России объявили режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося пожара на нефтебазе. Фото: Роман Гусев/Telegram

На территории Лискинского района Воронежской области России ввели режим ЧС в связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор области Роман Гусев.

Напомним, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в ночь на 16 января. В результате повреждены четыре резервуара с топливом.

Всего базу, по данным издания ASTRA, пытались атаковать семь беспилотников. Два из них попали в резервуар с дизельным топливом объемом 10 тыс кубометров, еще один попал в емкость с бензином объемом 5 тыс кубометров.

Беспилотники взорвались, начался пожар.

Как сообщает издание, впоследствии огонь перекинулся на еще один резервуар с бензином. Сотрудники МЧС не могли вовремя начать тушить пожар из-за опасности последующих атак БПЛА.

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по объекту. На нефтебазе хранилось топливо, которое используется российской армией, утверждают в ведомстве.