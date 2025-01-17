Число погибших от российского удара по Запорожью 8 января выросло до 14

Вчера в больнице умер еще один человек, пострадавший от российского удара по Запорожью 8 января. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
Отмечается, что врачи боролись за жизнь пострадавшего почти две недели.
Напомним, 8 января около 16:00 российские войска начали обстреливать город Запорожье с использованием управляемых авиабомб. Двумя бомбами Россия поразила жилые застройки.
Обстрел привел к разрушению многоэтажных домов, промышленного объекта и другой инфраструктуры города. Обломки попали в трамвай и маршрутное такси с пассажирами. Всего пострадали 113 человек.