Число погибших от российского удара по Запорожью 8 января выросло до 14

В Запорожье выросло количество погибших из-за российского удара 8 января. Фото: ОВА

Вчера в больнице умер еще один человек, пострадавший от российского удара по Запорожью 8 января. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

Отмечается, что врачи боролись за жизнь пострадавшего почти две недели.

Напомним, 8 января около 16:00 российские войска начали обстреливать город Запорожье с использованием управляемых авиабомб. Двумя бомбами Россия поразила жилые застройки.

Обстрел привел к разрушению многоэтажных домов, промышленного объекта и другой инфраструктуры города. Обломки попали в трамвай и маршрутное такси с пассажирами. Всего пострадали 113 человек.