Россия баллистическими ракетами ударила по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская ОВА

17 января российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Повреждены учебное заведение и две пятиэтажки. В одной из них возник пожар.



В результате обстрела погибли четыре человека – три женщины и мужчина. Еще пять человек получили ранения. Троих госпитализировали в тяжелом состоянии.



В пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что в сторону города армия РФ запустила баллистические ракеты.



Обновлено 14:35. Лысак сообщил, что количество раненых возросло до семи человек.



Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Одна раненая – средней тяжести.

Напомним, что российские оккупанты за сутки ранили двух жителей Донецкой области.