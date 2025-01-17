ВСУ ликвидировали военных РФ и захватили их позицию на Лиманском направлении: оккупанты отказались сдаться в плен

Атака ВСУ на позицию россиян на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

На Лиманском направлении на днях пехотинцы отдельного стрелкового батальона 66-й механизированной бригады ВСУ вплотную приблизились к позиции, где в блиндаже скрывались оккупанты. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Военные РФ отказались сдаться в плен, поэтому их ликвидировали. Как результат – позиция под контролем ВСУ.



«Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе пехотинцев при поддержке операторов БПЛА и артиллерии», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинские войска уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении.