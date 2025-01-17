Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Из-за российских обстрелов погибли более 30 жителей Суджанского района Курской области — СМИ

17 января 2025, 14:53

Из-за российских обстрелов погибли более 30 жителей Суджанского района Курской области — СМИ

Не менее 36 жителей захваченного ВСУ Суджанского района Курской области России погибли в результате российских обстрелов, около 100 ранены. Об этом пишет издание Meduza со ссылкой на представителя военной комендатуры района Алексея Дмитрашковского.

По его словам, на подконтрольной ВСУ территории находятся около двух тысяч мирных жителей. Также он утверждает, что ВСУ установили местонахождение около 600 человек, с которыми, по словам их близких, была потеряна связь. 

Издание сообщает, что всего с момента захода ВСУ на территорию Суджанского района погибли 112 человек. Как минимум 40 из них умерли от сердечных приступов — по словам Дмитрашковского, от стресса из-за ракетных атак.

Напомним, украинские силы недавно продвинулись на своем главном выступе в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись от границы к центральной части села Успеновка.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Другое
Россия Всу Курская область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
20:45
По делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке проходят 35 свидетелей
16:47
Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»
08:30
Российские военные оккупировали Нескучное в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
22:33
«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
13:55
В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф
08:40
В Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей
23:00
Главное за день: На Луганщине проблемы со «скорой помощью» и почтой. ВСУ атаковали российские предприятия
17:51
На оккупированной Луганщине проблемы со «скорой помощью» и услугами почты: в ОВА рассказали, что известно
16:53
На захваченной Луганщине почтальоны попали под обстрел: есть повреждения
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
все новости
14:59
Украинский спецназ ликвидировал и взял в плен российских военных, которые расстреляли бойцов ВСУ: кадры
14:53
Из-за российских обстрелов погибли более 30 жителей Суджанского района Курской области — СМИ
14:01
ВСУ ликвидировали военных РФ и захватили их позицию на Лиманском направлении: оккупанты отказались сдаться в плен
13:37
Россия баллистическими ракетами ударила по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые
12:43
Число погибших от российского удара по Запорожью 8 января выросло до 14
12:17
Из-за пожара на нефтебазе под Воронежем власти ввели режим ЧС
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
11:33
Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января
10:44
За сутки российские военные 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:22
Украинские войска уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео
10:17
В Херсонской области из-за удара беспилотника погиб мужчина
10:01
ВСУ ударили по ПВО в Белгородской области: поражена радиолокационная техника
09:43
Россия ночью атаковала Украину ракетами и полусотней беспилотников: силы ПВО сбили более 30 дронов
09:42
Российские захватчики разбили некоторые позиции ВСУ под Покровском — ОСГВ «Хортица»
09:15
В Донецкой области на строительство и содержание дорог запланировали в 12 раз больше средств, чем в прошлом году
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:54
ВСУ продвинулись от границы в Курской области – ISW
08:41
Российские оккупанты за сутки ранили двух жителей Донецкой области
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
все новости
ВИДЕО
Пленные российские военные. Фото: кадр из видео Украинский спецназ ликвидировал и взял в плен российских военных, которые расстреляли бойцов ВСУ: кадры
17 января, 14:59
Атака ВСУ на позицию россиян на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали военных РФ и захватили их позицию на Лиманском направлении: оккупанты отказались сдаться в плен
17 января, 14:01
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская ОВА Россия баллистическими ракетами ударила по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые
17 января, 13:37
Последствия обстрела Константиновки российскими войсками 16 января. Фото: Нацполиция Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января
17 января, 11:33
Артиллерийский удар ВСУ по российской пехоте на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео
17 января, 10:22
Масштабный пожар на нефтебазе в Воронежской области. Фото: кадр из видео Атака на нефтебазу в Воронежской области: беспилотники повредили три резервуара с топливом
16 января, 16:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор