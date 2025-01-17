Из-за российских обстрелов погибли более 30 жителей Суджанского района Курской области — СМИ

Не менее 36 жителей захваченного ВСУ Суджанского района Курской области России погибли в результате российских обстрелов, около 100 ранены. Об этом пишет издание Meduza со ссылкой на представителя военной комендатуры района Алексея Дмитрашковского.

По его словам, на подконтрольной ВСУ территории находятся около двух тысяч мирных жителей. Также он утверждает, что ВСУ установили местонахождение около 600 человек, с которыми, по словам их близких, была потеряна связь.

Издание сообщает, что всего с момента захода ВСУ на территорию Суджанского района погибли 112 человек. Как минимум 40 из них умерли от сердечных приступов — по словам Дмитрашковского, от стресса из-за ракетных атак.

Напомним, украинские силы недавно продвинулись на своем главном выступе в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись от границы к центральной части села Успеновка.