Украинский спецназ ликвидировал и взял в плен российских военных, которые расстреляли бойцов ВСУ: кадры

Пленные российские военные. Фото: кадр из видео

Российские военные расстреляли двух бойцов Сил территориальной обороны ВСУ, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВСУ.



Оккупанты думали, что их военное преступление останется безнаказанным. Однако одно из подразделений ССО спланировало операцию по уничтожению этой группы и возвращению тел украинских военных.



Операторы ССО выдвинулись для выполнения специальных действий, в результате чего они уничтожили часть группы россиян, а другую – заставили сдаться в плен.



Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40-й арктической бригады ВС РФ. На допросе они признались, что взяли в плен двух бойцов ВСУ и доложили об этом командиру своей роты. Ротный захватчиков по рации приказал казнить украинских военнослужащих. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, но по ним сразу открыли огонь военные РФ с позывными «Ярый», «Лебедь», «Бум» и «Белый».



Троих последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а «Ярого» вместе с еще двумя другими оккупантам удалось взять в плен. Они уже дают показания. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ лишь полтора месяца.

Напомним, что ВСУ ликвидировали военных РФ и захватили их позицию на Лиманском направлении, оккупанты отказались сдаться в плен.