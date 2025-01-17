Чиновница «Укрзализныци» передавала ФСБ информацию об эшелонах ВСУ: ее муж оказался боевиком «ДНР» — СБУ

В Полтавской области СБУ разоблачила чиновницу Укрзализныци, которая передавали ФСБ информацию о передвижениях эшелонов ВСУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила главного бухгалтера одного из филиалов АО «Укрзализныця» в Полтавской области, которая, по данным ведомства, вела тесное сотрудничество с российской ФСБ.

Отмечается, что женщина передавала российским спецслужбам данные о движении военных эшелонов ВСУ, в том числе о транспортировке тяжелой бронетехники и боеприпасов на передовую.

«Информацию она получала, используя служебные документы и расспрашивая коллег. Сначала она передавала сведения через мужа, боевика «ДНР», а затем якобы вышла на прямую связь с российскими кураторами. Чиновницу задержали, она обвиняется в государственной измене и оправдании российской агрессии», — говорится в сообщении.

На фото: награда мужа задержанной от «главы ДНР» Дениса Пушилина, найденная при обыске.

Акционерное общество «Украинская железная дорога» (АО «Укрзализныця») — крупнейшее украинское государственное предприятие, основанное в 2018 году. Основная сфера деятельности компании — перевозки железнодорожным транспортом. «Укрзализныця» является практически полным монополистом на рынке железнодорожных перевозок в Украине.