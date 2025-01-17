«Азов» за полтора месяца взял в плен более трех десятков российских оккупантов на Торецком направлении

Плененные «Азовом» российские военные. Фото: кадр из видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время рабочей поездки в Донецкую область заслушал командование 12-й бригады «Азов» НГУ и стрелкового батальона Национальной полиции. Об этом сообщил сам Клименко.



По его словам, эти подразделения вместе несут службу на Торецком направлении, методически уничтожая россиян.



«За прошедшую неделю силами этих боевых подразделений 178 оккупантов убиты, еще около 40 – получили ранения. К тому же наши подразделения умело пополняют «обменный фонд». Только за полтора месяца работы бойцами бригады «Азов» взяты в плен более 30 оккупантов», – рассказал глава МВС.

Напомним, что украинские десантники взяли в плен почти три десятка российских военных в Курской области, среди них есть офицеры.