Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«Азов» за полтора месяца взял в плен более трех десятков российских оккупантов на Торецком направлении

17 января 2025, 15:41

«Азов» за полтора месяца взял в плен более трех десятков российских оккупантов на Торецком направлении

Плененные «Азовом» российские военные. Фото: кадр из видео Плененные «Азовом» российские военные. Фото: кадр из видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время рабочей поездки в Донецкую область заслушал командование 12-й бригады «Азов» НГУ и стрелкового батальона Национальной полиции. Об этом сообщил сам Клименко.

По его словам, эти подразделения вместе несут службу на Торецком направлении, методически уничтожая россиян.

«За прошедшую неделю силами этих боевых подразделений 178 оккупантов убиты, еще около 40 – получили ранения. К тому же наши подразделения умело пополняют «обменный фонд». Только за полтора месяца работы бойцами бригады «Азов» взяты в плен более 30 оккупантов», – рассказал глава МВС.

Напомним, что украинские десантники взяли в плен почти три десятка российских военных в Курской области, среди них есть офицеры.

ТЕГИ

Люди
Игорь Клименко
Места
Торецкое направление
Организации
Азов Армия РФ
Прочее
Война пленные ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
08:30
Войска РФ оккупировали три села в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Россияне оккупировали село Нескучное и собирают силы в Часов Яре
20:45
По делу об убийстве американца Рассела Бентли в Донецке проходят 35 свидетелей
16:47
Уроженца Москвы назначили «министром культуры ЛНР»
08:30
Российские военные оккупировали Нескучное в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка
22:33
«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки
20:21
Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших
17:13
На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям
15:25
После обстрела в Макеевке из-под завалов дома достали женщину
15:12
В оккупированном Донецке обнаружили тело мужчины, совершившего самоубийство
13:55
В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. «ЛНР» вводит нерегулируемый тариф
08:40
В Мариуполе открывают кадетские классы для милитаризации детей
23:00
Главное за день: На Луганщине проблемы со «скорой помощью» и почтой. ВСУ атаковали российские предприятия
17:51
На оккупированной Луганщине проблемы со «скорой помощью» и услугами почты: в ОВА рассказали, что известно
16:53
На захваченной Луганщине почтальоны попали под обстрел: есть повреждения
11:09
Войска РФ оккупировали Зеленое в Донецкой области и продвинулись в ряде сел возле Покровска — DeepState
23:00
Главное за день: В Покровске прекратили добычу угля. Сколько человек живет в оккупации?
все новости
17:22
Ракетный удар по Кривому Рогу: аварийно-спасательные работы завершены, количество раненых возросло
15:41
«Азов» за полтора месяца взял в плен более трех десятков российских оккупантов на Торецком направлении
15:40
Эвакуация из Покровска: вывозят не только людей, но и животных ►
15:39
Чиновница «Укрзализныци» передавала ФСБ информацию об эшелонах ВСУ: ее муж оказался боевиком «ДНР» — СБУ
14:59
Украинский спецназ ликвидировал и взял в плен российских военных, которые расстреляли бойцов ВСУ: кадры
14:53
Из-за российских обстрелов погибли более 30 жителей Суджанского района Курской области — СМИ
14:01
ВСУ ликвидировали военных РФ и захватили их позицию на Лиманском направлении: оккупанты отказались сдаться в плен
13:37
Россия баллистическими ракетами ударила по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые
12:43
Число погибших от российского удара по Запорожью 8 января выросло до 14
12:17
Из-за пожара на нефтебазе под Воронежем власти ввели режим ЧС
12:03
В оккупированной Луганской области в несколько раз подорожали некоторые «услуги» для жителей – ОВА
11:33
Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января
10:44
За сутки российские военные 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:22
Украинские войска уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео
10:17
В Херсонской области из-за удара беспилотника погиб мужчина
10:01
ВСУ ударили по ПВО в Белгородской области: поражена радиолокационная техника
09:43
Россия ночью атаковала Украину ракетами и полусотней беспилотников: силы ПВО сбили более 30 дронов
09:42
Российские захватчики разбили некоторые позиции ВСУ под Покровском — ОСГВ «Хортица»
09:15
В Донецкой области на строительство и содержание дорог запланировали в 12 раз больше средств, чем в прошлом году
09:08
На оккупированной Луганщине мужчинам при оформлении российского паспорта грозит мобилизация в армию РФ – ОВА
все новости
ВИДЕО
Плененные «Азовом» российские военные. Фото: кадр из видео «Азов» за полтора месяца взял в плен более трех десятков российских оккупантов на Торецком направлении
17 января, 15:41
Пленные российские военные. Фото: кадр из видео Украинский спецназ ликвидировал и взял в плен российских военных, которые расстреляли бойцов ВСУ: кадры
17 января, 14:59
Атака ВСУ на позицию россиян на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали военных РФ и захватили их позицию на Лиманском направлении: оккупанты отказались сдаться в плен
17 января, 14:01
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская ОВА Россия баллистическими ракетами ударила по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые
17 января, 13:37
Последствия обстрела Константиновки российскими войсками 16 января. Фото: Нацполиция Появилось видео последствий российского обстрела Константиновки 16 января
17 января, 11:33
Артиллерийский удар ВСУ по российской пехоте на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении: в ВСУ показали видео
17 января, 10:22

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор