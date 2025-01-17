Главное за день: Атака на Кривой Рог. Войска РФ оккупировали три села на Донетчине

Общество



В конце 2024 года оккупационная администрация «ДНР» приняла множество кадровых решений. Правда, большинство чиновников остались при своих же должностях, просто их перевели в новые управления, которые теперь официально подчиняются России. Раньше они презентовали себя как «республиканские». Некоторых сначала уволили и в тот же день переназначили на ту же должность.



Острая нужда в квалифицированных специалистах — бич любого оккупированного города с 2014 года. Правда, быть специалистом высокого уровня недостаточно в условиях, когда город приходится контролировать силой. Немаловажную роль играет преданность режиму.



В конце 2024 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назначил или переназначил минимум 30 человек. Многие среди них — его советники и помощники. О них мы и попытались узнать в этом материале.



С 1 января почти в восемь раз подорожал развод в оккупированной Луганской области.



Боевые действия



В результате ракетного удара в Кривом Роге четыре человека погибли, 14 ранены, повреждены четыре многоэтажки, 17 частных домов и 10 автомобилей. В Херсонской области из-за удара беспилотника погиб мужчина.



Украинский спецназ уничтожили часть группы россиян, а другую – заставили сдаться в плен, которые расстреляли бойцов ВСУ. Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40-й арктической бригады ВС РФ.



По данным американского Института изучения войны, украинские силы недавно продвинулись от Курской области границы к центральной части села Успеновка.



Российские захватчики оккупировали Песчаное, Славянку и Ясеново в Донецкой области, сообщает проект DeepState.



Не менее 36 жителей захваченного ВСУ Суджанского района Курской области России погибли в результате российских обстрелов, около 100 ранены.



На территории Лискинского района Воронежской области России ввели режим ЧС из-за продолжающегося пожара на нефтебазе. Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в ночь на 16 января, повреждены четыре резервуара с топливом.