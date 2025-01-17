Российские войска пытаются окружить Великую Новоселку на Донетчине

Российские войска за последние три дня захватили Нескучное и проводят дозачистку Времивки, также пытаются окружить Великую Новоселку, сообщает проект DeepState.



«Все больше просматривается план врага захватить Большую Новоселку, не ввязываясь в бои в застройке. Противник будет пытаться улучшить свое положение севернее и южнее Нового Комара, перерезать дорогу из Зеленого Поля и выйти к балке на севере», — отмечается в сообщении.



Как утверждает DeepState, за последние три дня оккупант захватил Нескучное и проводит дозачистку Времивки.



«Последняя фактически потеряна, хотя даже если в селе еще есть наш наблюдательный пункт, то роли это уже не сыграет», — утверждается в сообщении.

Российская армия продолжает активное продвижение в Донецкой области. Как отмечается в последнем сообщении аналитиков проекта DeepState, ВС РФ имеют продвижение в 11 населенных пунктах.

В частности, российская армия активно продвигается вблизи Часов Яра и постепенно захватывает центр города Торецк.