Беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области РФ

В Калужской области РФ после атаки БПЛА вечером 17 января горит нефтебаза, сообщают местные жители. Удар пришелся на российский объект в Людиново.

Местные власти подтвердили атаку на промышленное предприятие. О пострадавших не сообщается.

Напомним, украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Лискинского района Воронежской области России в ночь на 16 января. В результате повреждены четыре резервуара с топливом. В регионе ввели режим ЧС в связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе.



В ночь на 17 января Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области и 50 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами разных типов из городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.



