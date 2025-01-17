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Громады Донецкой области рассказали, на что потратили 4,2 млрд грн. за прошлый год

17 января 2025, 23:21

Громады Донецкой области рассказали, на что потратили 4,2 млрд грн. за прошлый год

За 2024 год территориальный громады Донецкой области провели 1900 закупок на сумму более 4,2 миллиарда гривен. Речь идет только о тех закупках, стоимость которых превышает 200 тысяч гривен. Об этом рассказали в Донецкой областной военной администрации.

Закупки осуществлялись преимущественно за счет средств местных бюджетов — это почти 86% или 1680 закупок на сумму 3,6 миллиарда гривен. За счет государственного бюджета осуществлялась 31 закупка на сумму 434,5 миллионов гривен.

Больше всего закупок провела Краматорска громада — 380 — на сумму 1,123 миллиарда гривен. Далее следует Николаевская громада — 48 закупок на сумму 420,9 миллионов гривен. Третье место занимает Мариупольская громада — 144 закупки на сумму 271,6 миллионов гривен.

В основном деньги были потрачены на гражданскую и оборонную защиту — 104 закупки на сумму 1,646 миллиарда гривен. Речь идет о строительстве сооружений и зданий военного назначения, капитальные и текущие ремонты укрытий, приобретение мобильных укрытий, изделий для обустройства военных защитных сооружений и тому подобное.

На коммунальные услуги потрачено 563,5 миллиона гривен. На 461,3 миллиона гривен провели капитальные ремонты кровель и помещений, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии, текущие ремонты зданий для обустройства временного пребывания перемещенных лиц.

Большинство закупок для ремонтов помещений, где проживают переселенцы, осуществляла Мариупольская территориальная громада, которая осуществляла работы по обустройству жилья, ремонту общежитий в Днепре, Черкассах и других городах и громадах. Именно поэтому столько закупок было осуществлено этой громадой, территория которой сейчас является временно оккупированной.

На дорожное хозяйство потратили 429,7 миллионов гривен, расходы на транспорт — 128 закупок на сумму 251,9 миллион гривен, горюче-смазочные материалы — 194,2 миллиона гривен, здравоохранение — 184 миллиона гривен, образование — 75,3 миллиона гривен.

Другие расходы — 461,2 миллион гривен. В них входят благоустройство территорий, обращение с отходами, покупка продуктов питания, реконструкция коммуникаций и тому подобное.

«На сегодня почти все закупки завершены и определены победители. Остается 5 закупок по которым продолжается процедура определения победителей. Все закупки еженедельно публикуются на сайте Донецкой ОГА», — рассказали в Донецкой ОВА.

Как сообщалось, из бюджета Кураховской громады в 2024 году было выделено более 100 миллионов гривен для укрепления обороны и безопасности. Эти средства пошли на покупку техники, оборудования, а также на другие необходимые ресурсы для нашей обороны и поддержания общественной безопасности. 

В Донецкой области на строительство фортификаций в 2024 году направили 2,7 миллиарда гривен. По его словам, за полугодие из 726 определенных фортификаций — 625 построили, 88 — в работе.

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