За сутки войска РФ ранили 1 жителя Донецкой области

За 17 января российские военные ранили 1 жителя Покровска Донецкой области.



Днем ранее оккупационные войска 9 раз подвергли обстрелам населенные пункты Донецкой области



Общее количество жертв российских военных в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области погибли 2929 мирных жителя. Ранены — 6591.

Прифронтовой Покровск в Донецкой области терпит российские обстрелы каждый день. Власти призывают жителей эвакуироваться. Полицейские также помогают людям выезжать.