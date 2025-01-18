За сутки войска РФ ранили 1 жителя Донецкой области

За 17 января российские военные ранили 1 жителя Покровска Донецкой области.
Днем ранее оккупационные войска 9 раз подвергли обстрелам населенные пункты Донецкой области
Общее количество жертв российских военных в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области погибли 2929 мирных жителя. Ранены — 6591.
Прифронтовой Покровск в Донецкой области терпит российские обстрелы каждый день. Власти призывают жителей эвакуироваться. Полицейские также помогают людям выезжать.