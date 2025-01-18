Киев и Запорожье под российскими обстрелами: есть погибшие и раненые

Четыре человека погибли и трое пострадали в результате российской атаки в Шевченковском районе Киева, сообщает начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко.



Кроме того, по оперативной информации МВА в Голосеевском районе зафиксировано падение обломка, предварительно обошлось без возгорания.

Восемь человек получили ранения в результате атаки на Запорожье, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Враг ударил по центру города. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт», — рассказал Федоров.

В Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы после российской атаки. В городе повреждены четыре многоэтажки, 17 частных домов и 10 автомобилей. В результате ракетного удара четыре человека погибли. Количество раненых возросло до 14 человек.