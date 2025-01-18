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Российских военных нет в Покровске — Силы обороны отвергают заявления Безуглой

18 января 2025, 09:40

Российских военных нет в Покровске — Силы обороны отвергают заявления Безуглой

Российских военных нет в Покровске Донецкой области. Информация о присутствии оккупанта в прифронтовом городе не соответствует действительности, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

«Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Некоторыми медиа и в социальных сетях распространяется информация о присутствии противника в Покровске. Такая информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ОСГВ «Хортица».

Военные предостерегают от эмоциональной интерпретации и распространения сообщений, которые тем или иным образом «могут поощрить противника к усложнению ситуации на определенном участке фронта».

Ранее народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты зашли в город Покровск на Донецком направлении. Официального подтверждения этой информации нет.

«Мне еще будут говорить, да нет, да нет. Покровск — это большая городская агломерация, посмотрите карту DeepState и все поймете», — написала депутат.

Аналитики проекта DeepState 17 января в 21:50 писали об активных штурмовых действиях на Покровском направлении на населенные пункты Котлино и Удачное. По их данным, утром оккупант начал штурм Шахтоуправления «Покровское» и посадки, перпендикулярной к лесополосам железной дороги.

Украинские военные отмечают, что регулярной российской армии нет в Покровке. Но на окраинах города пытаются прорваться диверсионно-разведывательные группы. 

Утром 17 января ОСГВ «Хортица» сообщала, что российские войска уничтожили некоторые позиции украинских сил на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения. 

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