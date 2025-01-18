Беспилотники снова атаковали нефтебазы в нескольких областях России — последствия

Нефтебаза в Тульской области. Фото: t.me/oko_gora

За сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



В сводке не уточняется, куда именно били Силы обороны.



Известно, что в ночь на 18 января несколько областей РФ подверглись атакам.



Местные власти Тульской области сообщили, что произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. О пострадавших не сообщается.



Также беспилотники атаковали Смоленскую область.



Как сообщил губернатор региона, на территории Починковского района было перехвачено 5 беспилотников. По предварительной информации, в результате падения сбитых БПЛА жертв и разрушений нет.



По данным Минобороны РФ, также в течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.





В Калужской области РФ после атаки БПЛА вечером 17 января загорелась нефтебаза. Удар пришелся на российский объект в Людиново. Местные власти подтвердили атаку на промышленное предприятие. О пострадавших не сообщается.



Также украинские беспилотники атаковали нефтебазу на территории Лискинского района Воронежской области России в ночь на 16 января. В результате повреждены четыре резервуара с топливом. В регионе ввели режим ЧС в связи с продолжающимся пожаром на нефтебазе.