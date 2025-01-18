В Киеве задержали сотрудника крупного украинского банка — в чем его подозревают

В Киеве задержан директор департамента сопровождения информационных систем одного из крупнейших банков Украины. Его подозревают в причастности к финансированию войны РФ против Украины.



«Фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России. Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. В дальнейшем через эту платформу фигурант переводил средства на цифровые кошельки рашистов. Сейчас правоохранители устанавливают точные суммы его донатов», — сообщили в СБУ.



Подозреваемый задержан по месту жительства в Киеве. Во время обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина РФ, российские рубли, евро и доллары, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами преступлений.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.



Название банка и фамилия злоумышленника не сообщается.