Полиция показала последствия обстрела двух городов в Донецкой области

Полиция зафиксировала 2 495 российских ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. Как сообщалось, за сутки был ранен один человек — он пострадал при атаке дрона в Покровске.
Военные РФ обстреляли два населенных пункта: города Константиновка и Покровск.
Разрушениям подверглись 4 жилых дома.
Константиновку оккупанты атаковали из РСЗО «Град» — повредили 4 частных дома.
Прифронтовой Покровск в Донецкой области терпит российские обстрелы каждый день. Власти призывают жителей эвакуироваться. Полицейские также помогают людям выезжать.