Сколько денег Россия выделила на пенсии в оккупации

Россия заявила, что направит более 6 млрд рублей на пенсионное обеспечение граждан, проживающих на оккупированной территории Украины.



Российское правительство утверждает, что направит на оккупированную территорию Донецкой области более 3,2 млрд рублей. Более 2 млрд рублей — захваченную Луганщину. Около 369 млн рублей направят на оккупированные территории Запорожской области, свыше 500 млн рублей — Херсонской.



С их помощью обещают обеспечить выплаты пенсий в I квартале 2025 года, назначенных по оккупационному законодательству.



Как сообщалось ранее, главным условием получения каких-либо выплат или социальных услуг от российских органов является российское гражданство.

Ранее сообщалось, что пенсионеры на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей «длительное время» оставались без пенсий и социальных выплат от РФ. В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о техническом сбое, из-за которого пожилые люди на оккупированной части Донбасса на время остались без выплат. При этом не уточняется, как долго.



С 1 января у пенсионеров-переселенцев будут изымать остатки средств на счетах Ощадбанка. Бюджет Украины на 2025 год установил условия, при которых произойдет подобное изъятие.



