Полиция Украины установила рекорд: о чем говорит статистика МВД за 2024 год

В 2024 году в Украине зафиксировано наименьшее за всю историю независимости страны количество убийств, в которых подозреваемые не установлены. Так в пресс-службе МВД отметили, что стало меньше уголовных производств cold cases, в которых продолжается следственно-оперативная работа.



«В прошлом году на территории государства совершено 1052 умышленных убийства — в 1043 случаях злоумышленники привлечены к ответственности. Из них 11 убийств были совершены на заказ, с применением гранат и взрывчатки — 33, с использованием огнестрельного оружия — 183, холодного оружия — 435. Установлено 3 факта, когда убийцы пытались скрыть следы преступлений через расчленение тел погибших. 5 убийств были соединены с изнасилованием», — сообщили пресс-службе МВД.



Среди 1120 потерпевших — 829 мужчин, 254 женщины и 37 детей.



Перед судом за совершение убийств предстали 954 мужчины, 87 женщин и 21 несовершеннолетний.