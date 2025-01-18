Пушилин заявил, что Курахово разбито так же, как Авдеевка

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что посетил город Курахово Донецкой области, в районе которого ведутся бои. Он утверждает, что из-за боевых действий разрушений в городе примерно столько же, сколько в Авдеевке.



«Ситуация в разных местах отличается: есть и целые дома, есть практически целые, есть уничтоженные. Но можно говорить, что состояние на порядок лучше, чем в Угледаре, где-то сопоставимое с Авдеевкой», — заявил Пушилин.



Ранее он заявил, что российские военные взяли под контроль литиевые месторождения у села Шевченко, что к западу от Курахово.



О ситуации в оккупированной Авдеевке — смотрите в видеодайджесте: