Главное за день: Киев и Запорожье под обстрелами. Ситуация в Покровске

Общество



В канун Нового 2025 года Украина получила долгожданный подарок — из российского плена вернулись 189 наших героев, в том числе защитники Мариуполя. Среди них был и 31-летний Сергей Полухин, который в первый же день полномасштабного вторжения пошел в военкомат. Судьба Сергея связана не только с Мариуполем, в котором он родился, но и с обоими металлургическими гигантами, расположенными в городе. Наши журналисты рассказывают его историю.



Мало что в Покровске напоминало новогодние праздники. Салютами гремела артиллерия, огнями от прилетов пылали дома, сожженными автомобилями были заполнены улицы. Из антуража — разве что мандаринки, которые соцработница Оксана разносила одиноким покровчанам. Отчаянные, они пытались согреться в домах с выбитыми стеклами. В городе, где уже во весь голос вместо колядок звучала война. В городе, в 2 км от которого россияне, все еще тлело что-то похожее на жизнь. Но уже фактически началась битва за Покровск, которая определит будущее южной части Донбасса. Репортаж из города опубликовало hromadske.



Боевые действия



Российская ракетная атака унесла жизни трех киевлян в субботу утром, информация о четвертом погибшем не подтвердилась, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



Десять человек получили ранения в результате атаки на Запорожье, восемь госпитализированы — им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. Взрывной волной поврежден Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ МП.



Российских военных нет в Покровске Донецкой области. Информация о присутствии оккупанта в прифронтовом городе не соответствует действительности, сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что посетил город Курахово Донецкой области, в районе которого ведутся бои. Он утверждает, что из-за боевых действий разрушений в городе примерно столько же, сколько в Авдеевке.



За сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ПВО российских захватчиков. В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областями.