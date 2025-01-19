Россияне убили одного человека в Николаевке Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 18 января, погиб один гражданский от рук российских оккупантов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 18 января россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Николаевке», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2930 человек, получили ранения — 6591. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины в Торецке, в районе Ступочек, Белой Горы, Делиевки и Щербиновки Донецкой области.