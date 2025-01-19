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РФ запустила по Украине беспилотники: сколько целей сбила ПВО

19 января 2025, 09:23

РФ запустила по Украине беспилотники: сколько целей сбила ПВО

ПВО сбила 43 БПЛА. Фото: Воздушные силы ПВО сбила 43 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Силы и средства противовоздушной обороны ночью 19 января сбили 43 ударных БПЛА в девяти областях Украины. Известно, что российская армия запустила 61 дрон. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 19 января 2025 года (с 20:00 18 января) противник атаковал 61-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Брянск, Орел — РФ», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 43-х ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Кроме того, 15 беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий). Один в воздухе, боевая работа продолжается.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 18 января, погиб один гражданский от рук российских оккупантов.

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