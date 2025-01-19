Российские оккупанты дважды ударили по Покровской громаде: повреждены дом и авто

Оккупационные войска в субботу, 18 января, дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области с помощью артиллерии и дрона. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве отметили, что информация о жертвах и пострадавших не поступала.



«За прошедшие сутки, 18 января, в 12:00 произошел вражеский артиллерийский обстрел частного сектора центральной части Покровска, в результате которого поврежден жилой дом (фасад, окна, кровля)», — говорится в сообщении.



Кроме того, в 13:30 FPV-дроном в городе Родинское поврежден гражданский легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что силы и средства противовоздушной обороны ночью 19 января сбили 43 ударных БПЛА в девяти областях Украины. Известно, что российская армия запустила 61 дрон.