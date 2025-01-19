ВС РФ разрушили некоторые позиции Сил обороны под Покровском — ОСГВ «Хортица»

Российские военнослужащие уничтожили некоторые позиции Сил обороны на Покровском направлении. Сейчас ВСУ принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».



«В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения», — говорится в сообщении.



Как отмечается, на Покровском направлении Силы обороны противостоят попыткам армии РФ реализовать свое численное преимущество и развить наступление. Россияне проводили наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Шевченко, Успеновка, Славянка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.



Какова ситуация на фронте:



За прошедшие сутки противник проводил наступательные действия в Волчанске — на Харьковском направлении и в районах Петропавловки, Песчаного, Зеленого Гая и Лозовой — на Купянском направлении. Атаки отбиты.



На Лиманском направлении штурмовые группы россияне атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка и Ямполовка. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.



На Краматорском и Торецком направлениях ВС РФ атаковали позиции сил обороны в Часовом Яру, Торецке и в районах Крымского и Щербиновки. В направлении Ступочек захватчики предпринял попытку применения бронетехники для огневой поддержки. В результате нанесения огневого поражения, один танк и одна ББМ были повреждены.



Ранее мы писали, что российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины в Торецке, в районе Ступочек, Белой Горы, Делиевки и Щербиновки Донецкой области.