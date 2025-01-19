Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вади Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 18 января, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, известно об одной жертве. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали два района региона:



Краматорский район. В Николаевке Константиновской громады погиб человек, повреждены 3 дома; в Подольском повреждены 2 дома.



Бахмутский район. В Северске повреждены 12 частных домов и 3 многоэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и 2 нежилых помещения.



Ранее мы писали, что оккупационные войска в субботу, 18 января, дважды обстреляли Покровскую громаду Донецкой области с помощью артиллерии и дрона. В результате ударов есть повреждения.