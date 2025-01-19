В Константиновке прозвучали взрывы

В Константиновке Донецкой области в воскресенье утром, 19 января, прогремели взрывы. Над городом виднелись клубы черного дыма. Об этом передали местные телеграм-каналы в 11:31.



Как отмечается, в городе зафиксировано четыре «прилета», тревога в регионе закончилась в 12:16.



Константиновская городская военная администрация пока никак не прокомментировала удар.



Ранее мы писали, что 19 января прогремели мощные взрывы в Краматорском районе Донецкой области. Предварительно, российские войска атаковали Николаевку.