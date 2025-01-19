Известно, сколько РФ за неделю выпустила по Украине дронов, бомб и ракет

Последствия ракетной атаки по городу Кривой Рог 17 января. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты за неделю запустили по Украине более 500 дронов, более 600 авиационных бомб и десятки ракет. Кроме того, украинские военные уничтожили 33 ракеты и более 300 дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Всего за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб», — отметил он.



По словам Зеленского, только за эту неделю Силы обороны Украины сбили 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Еще 136 дронов, которые применяются в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей.



Президент добавил, что Украине нужна противовоздушная оборона.



«Больше Patriot для Украины — это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины — это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить», — резюмировал глава государства.



Ранее мы писали, что силы и средства противовоздушной обороны ночью 19 января сбили 43 ударных БПЛА в девяти областях Украины. Известно, что российская армия запустила 61 дрон.