Шуфрич, Бойко и другие: Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против пропагандистов РФ и предателей. Об этом он рассказал в телеграм.
«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также мы продолжаем лишать наград, звание Героя Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине», — отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский добавил, что в Украине готовят новые санкционные решения, «будут они вскоре».
Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции):
- Нестор Шуфрич;
- Евгений Горохов;
- Леонид Байсаров;
- Александр Однораленко;
- Леонид Литвинов;
- Евгений Мураев;
- Олег Волошин;
- Петр Симоненко;
- Константин Григоришин;
- Сергей Карякин;
- Ружена Рублева;
- Вадим Писарев;
- Илья Резник;
- Василий Герелло;
- Юрий Башмет;
- Садовничий Виктор;
- Светлана Крюкова.
Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала постановление об исключении Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. «За» отдали свои голоса 258 парламентариев.
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