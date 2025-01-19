Шуфрич, Бойко и другие: Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО

Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против пропагандистов РФ и предателей. Об этом он рассказал в телеграм.



«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также мы продолжаем лишать наград, звание Героя Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине», — отметил глава государства.



Кроме того, Зеленский добавил, что в Украине готовят новые санкционные решения, «будут они вскоре».



Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции):



- Нестор Шуфрич;

- Евгений Горохов;

- Леонид Байсаров;

- Александр Однораленко;

- Леонид Литвинов;

- Евгений Мураев;

- Олег Волошин;

- Петр Симоненко;

- Константин Григоришин;

- Сергей Карякин;

- Ружена Рублева;

- Вадим Писарев;

- Илья Резник;

- Василий Герелло;

- Юрий Башмет;

- Садовничий Виктор;

- Светлана Крюкова.



Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала постановление об исключении Юрия Бойко из Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. «За» отдали свои голоса 258 парламентариев.