За неделю силы ПВО сбили 33 ракеты и 478 БПЛА — Воздушные силы

ПВО сбила более 500 средств воздушного нападения россиян. Фото: Воздушные силы

В течение недели (с 13.01.25 по 19.01.25) украинская противовоздушная оборона сбила более 500 средств воздушного нападения российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



В ведомстве отметили, что среди сбитого, в частности 33 ракеты различных типов, более 300 ударных БпЛА типа «Shahed», 72 разведывательных БпЛА и 106 БпЛА других типов.



Кроме того, за неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила более двадцати самолето-вылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений. Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов.



За неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 186 поражений FPV-дронами, 33 успешных сбросов с БпЛА. Ликвидировано 78 человек живой силы противника, 1 танк, 1 боевую машину пехоты, 5 боевых бронированных машин.



Ранее мы писали, что силы и средства противовоздушной обороны ночью 19 января сбили 43 ударных БПЛА в девяти областях Украины. Известно, что российская армия запустила 61 дрон.