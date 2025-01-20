Для окончания войны в Украине Трамп поручил организовать разговор с Путиным — СМИ

Дональд Трамп. Фото: Yahoo News

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после приведения к присяге. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы с целью окончания войны в Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Дональд Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства. План предусматривает также прямые разговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Телеканал также сообщает, что чиновники из команды новоизбранного президента США начали работать над телефонным разговором с Путиным несколько недель назад. Однако в настоящее время информации о дате разговора нет. Как только Дональд Трамп займет пост президента США, американские и российские чиновники смогут начать серьезную работу по организации личной встречи лидеров обоих государств.

Сейчас уже идут переговоры о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, однако Кремль хочет подождать официального вступления новоизбранного президента США в должность.

Швейцария и Сербия заявили, что готовы принять переговоры у себя.

По мнению Дональда Трампа, для урегулирования российско-украинской войны необходимо прямое взаимодействие с российским президентом. Это именно то, «что нужно для поиска решения, которое положит конец войне», пишет издание.

Журналисты отмечают, что любые переговоры между лидерами двух стран будут отражать резкий разрыв с подходом президента Джо Байдена, который не говорил напрямую с Путиным почти три года, «опасаясь, что любой разговор будет полезным для решения конфликта».

Пока остается непонятным, насколько новоизбранный лидер США планирует продолжать стратегию администрации Байдена по поставкам оружия и разведданных.