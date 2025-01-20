ПВО Украины сбила 93 из 141 БПЛА, 47 не достигли целей

В ночь на 20 января 2025 года Россия атаковала территорию Украины 141-м ударным БПЛА «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений, а также применила баллистическую ракету «Искандер-М» по Сумской области. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 93-х ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.
Также по данным ВС ВСУ, 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), два из них улетели в РФ.
Ранее Воздушные силы подтвердили, что за неделю ПВО сбила 33 ракеты и 478 БПЛА.
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