При обстреле Донецкой области погиб один житель, еще двое ранены

За прошедшие сутки, 19 января 2025 года, российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Покровске. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«Еще два человека в области за сутки получили ранения», — добавил начальник военной администрации Донецкой области.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2931 человек убитыми и 6594 — ранеными.
Напомним, армия РФ ударила по Константиновке, в результате удара повреждены фасады частных домов и линия газопровода.
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