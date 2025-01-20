При обстреле Донецкой области погиб один житель, еще двое ранены

При обстреле Донецкой области погиб житель Покровска, еще двое ранены. Фото: Донецкая ОВА

За прошедшие сутки, 19 января 2025 года, российские военные убили одного жителя Донецкой области — в Покровске. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще два человека в области за сутки получили ранения», — добавил начальник военной администрации Донецкой области.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2931 человек убитыми и 6594 — ранеными.

Напомним, армия РФ ударила по Константиновке, в результате удара повреждены фасады частных домов и линия газопровода.