В Казани беспилотники атаковали авиазавод имени Горбунова

Казанский авиазавод имени Горбунова сегодня ночью атаковали беспилотниками, утверждают местные жители и паблики, публикуя кадры с места. Об этом пишет ASTRA.



В городе закрыт аэропорт, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ (Росавиации).



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — сказано в сообщении представителя ведомства.



Позже у жилого дома на улице Можайского в Казани предварительно нашли обломок БПЛА, эвакуировав жителей.



Под утро в Казани прогремели новые взрывы, о них стали сообщать местные жители. Об этом информирует пропагандистский канал Baza.



По их словам, звуки взрывов прогремели в Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савинском районах, на 22-м заводе работают сирены тревоги.

Напомним, из-за пожара на нефтебазе под Воронежем власти ввели режим ЧС.