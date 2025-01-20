Экс-замминистра соцполитики подозревают в незаконной закупке на 24 млн

СБУ подозревает экс-замминистра соцполитики в несанкционированной закупке компьютеров для министерства, что привело к ущербу для бюджета Украины на более чем 24 млн грн. Об этом информирует пресс-центр СБУ.



Сделка была заключена в нарушение законодательства и без согласования с Министерством цифровой трансформации Украины.



Правоохранители сообщили экс-замминистру о подозрении в служебной халатности, что может привести к тюремному сроку от 2 до 5 лет.

Напомним, один из бывших топ-чиновников МВД был задержан по подозрению в коррупции.