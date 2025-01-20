Россия ударила ракетой по Шосткинской громаде, поврежден объект инфраструктуры

Сегодня, 20 января 2025 года, Россия нанесла ракетный удар по Шосткинской громаде. Об этом сообщает Сумская военная администрация.



По предварительным данным, люди не пострадали. Повреждены жилые многоэтажные дома и объект инфраструктуры.



В областной ОВА отметили, что на месте работают все необходимые службы, последствия вражеской атаки уточняются.

Ранее противовоздушная оборона Украины сбила 93 из 141 БПЛА, 47 беспилотников не достигли целей.