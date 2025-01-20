Штурмовой полк «Цунами» с помощью дронов устроил «движуху» оккупантам в Торецке

Боевые птички штурмового полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» устроили «движуху» оккупантам в Торецке. Об этом говорится в опубликованном видео Национальной полиции Украины.
Аэроразведчики заметили захватчиков, которые как бежали из горящего укрытия в другое здание. Операторы же ударных дронов атаковали их при попытке укрыться.
На видео видно, как трое российских военных перебегают от дома к дому, чтобы избежать попадания от беспилотника.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.
Напомним, в Казани беспилотники атаковали авиазавод имени Горбунова.
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