Штурмовой полк «Цунами» с помощью дронов устроил «движуху» оккупантам в Торецке

Оккупантам в Торецке с помощью дронов устроили «движуху». Фото: кадр из видео

Боевые птички штурмового полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» устроили «движуху» оккупантам в Торецке. Об этом говорится в опубликованном видео Национальной полиции Украины.







Аэроразведчики заметили захватчиков, которые как бежали из горящего укрытия в другое здание. Операторы же ударных дронов атаковали их при попытке укрыться.



На видео видно, как трое российских военных перебегают от дома к дому, чтобы избежать попадания от беспилотника.



На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

Напомним, в Казани беспилотники атаковали авиазавод имени Горбунова.