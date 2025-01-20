«Новая почта» предложила льготную доставку для военных в прифронтовых зонах. Фото: МОУ

Логистическая компания «Новая почта» стала новым бизнесом-партнером национальной программы поддержки военнослужащих к программе Плюсы в приложении «Армия+» для доставки в прифронтовых зонах. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.







«Новая почта, так же как и военные, понимает - каждая секунда сейчас на вес золота. Особенно в доставке ценных, необходимых и символически важных вещей для защитников и защитниц. Генератор, "мавик" или даже милый сердцу детский рисунок. Главный принцип Плюсов - быть теплым, человечным сервисом для военных. И этот принцип стопроцентно совпадает с принципами Новой почты. Поэтому мы рады, что они присоединились к нашей программе», — отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.



Военнослужащие в приложении «Армия+» могут отправлять и получать грузы до 30 кг за 1 гривну в отделениях прифронтовых областей: Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.



Отмечается, что достаточно сгенерировать штрихкод в приложении и показать его оператору отделения, который активирует предложение.