Армия РФ пытается прорвать украинскую оборону на окраинах Великой Новоселки: у россиян большие потери – ВСУ

Ситуация вблизи Великой Новоселки. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении российские войска сконцентрировали свои основные атакующие усилия в районе поселка Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Не считаясь с многочисленными потерями, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на окраинах поселка.



Также на этом направлении россияне при поддержке бронетехники наступали вблизи сел Константинополь и Зеленовка. В результате огневого поражения уничтожены и повреждены шесть бронемашин захватчиков.

Напомним, что ВСУ отбили у российских войск позиции в Курской области и на Донетчине.