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Армия РФ пытается прорвать украинскую оборону на окраинах Великой Новоселки: у россиян большие потери – ВСУ

20 января 2025, 16:54

Армия РФ пытается прорвать украинскую оборону на окраинах Великой Новоселки: у россиян большие потери – ВСУ

Ситуация вблизи Великой Новоселки. Фото: карта DeepState Ситуация вблизи Великой Новоселки. Фото: карта DeepState

На Новопавловском направлении российские войска сконцентрировали свои основные атакующие усилия в районе поселка Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Не считаясь с многочисленными потерями, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на окраинах поселка.

Также на этом направлении россияне при поддержке бронетехники наступали вблизи сел Константинополь и Зеленовка. В результате огневого поражения уничтожены и повреждены шесть бронемашин захватчиков.

Напомним, что ВСУ отбили у российских войск позиции в Курской области и на Донетчине.

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