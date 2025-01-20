Войска РФ нанесли шесть авиаударов и из артиллерии обстреляли Константиновку: в городе много разрушений, есть раненая

Дым после удара по Константиновке. Фото: соцсети

20 января ВС РФ нанесли шесть авиаударов и из артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко.



По его словам, в результате авиаударов пострадавших нет.



«А в результате артиллерийского обстрела города Константиновка есть раненая женщина», – рассказал Дяченко.



Начальник отделения коммуникаций полиции Донетчины отметил, что в городе очень много разрушений.



«Повреждены многоэтажные дома. В частном секторе повреждено очень много домов. Линии электропередач и социальная инфраструктура также повреждены. То есть разрушения достаточно значительные», – резюмировал он.

Напомним, что в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области 19 января погиб один человек, еще два – ранены.