В Польше вышел фильм «Путин» — почему вам (не) нужно тратить на него время

На Путина в фильме влияют демонические силы / Vega Investments

10 января в Западной Европе и Северной Америке вышла историческая драма «Putin», посвященная лидеру России Владимиру Путину. Об этом сообщает Euroradio.fm.



Фильм снял польский режиссер Патрик Вега, который назвал его портретом «грозной политической фигуры», демонстрирующим контраст между тираном и человеком, одержимым страхом.



«Еврорадио» посмотрело фильм в Варшаве и объясняет, почему не стоит тратить на него время и деньги. По мнению издания, во время любых катастроф находятся люди, извлекающие выгоду.



«Таким оказался режиссер Патрик Вега, известный дешевыми фильмами о мафии и полиции. Он первым замахнулся на биографию Путина, показав его восхождение и стремление к власти, смешав факты, конспирологию и вымысел», — говорится в материале «Еврорадио».



Фильм начинается в 2026 году, когда Путин в больничной комнате, дрожащий и испачканный, принимает генерала, рассказывающего о скором падении Европы под натиском России.

Кадр из фильма «Путин» / Vega Investments

Далее фильм переносит зрителя в 90-е, показывая встречу Путина с Борисом Ельциным и его жажду власти.



По мнению Веги, Путин стоял за всеми трагедиями последних 35 лет в России: убийство президента Ичкерии Джохара Дудаева, взрывы жилых домов в Москве осенью 1999 года, смерть мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и уход в отставку Бориса Ельцина.



Также польский режиссер упомянул убийство зрителей в зале во время теракта «Норд-Ост», отметив — это Путин. И ядерный удар, который ждет зрителя в самом конце фильма, он также присвоил диктатору РФ.



Фильм хаотично прыгает по событиям, утверждая, что все имперские амбиции Кремля — это часть противостояния добра и зла, где Путин выбрал сторону зла.



Как художественное произведение, фильм не работает ни как политическое высказывание, ни как развлечение, считает обозреватель.



Драматургически персонажи не развиваются, история представлена хаотично, без юмора и логики. Сравнивая с «Великим диктатором» Чарли Чаплина, «Путин» Веги лишен глубины и моральной ответственности.



«Еврорадио» добавляет, что этот проект, сделанный ради хайпа и денег, без искренности и значимого месседжа.