Сможет ли Трамп остановить войну России против Украины: мнение жителей Краматорска

Жительница Краматорска Ольга. Фото: «Новости Донбасса»

20 января Дональд Трамп станет 47-м президентом США. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».



Аналитики считают, что инаугурация Трампа откроет новую эпоху в американской политике. Ожидают от лидера республиканцев и важных решений, которые изменят ход российско-украинской войны. Сможет ли Дональд Трамп ее закончить и на каких условиях для Украины? Верят ли жители Донецкой области в перелом в войне после вступления в должность нового президента США – об этом «Новости Донбасса» спросили жителей Краматорска.



Житель Краматорска Сергей Петрович отметил, что США поддерживают Украину.



«Не только Америка. Германия поддерживает. Франция поддерживает. Я думаю, что лучше, конечно, чтобы война закончилась, переговоры прошли успешно, чтобы Россия перестала воевать с Украиной», – сказал он.



Краматорчанин Даниил считает, что у Трампа хватил сил, чтобы закончить войну.



«Надеюсь, придут к мирному решению. Что и тот, и тот поймут, что это все не шутки и это должно заканчиваться рано или поздно», – заявил Даниил.



Жительница Краматорска Анна убеждена, что «Трамп такой человек, что если что-то будет не по его, то он может психануть».



«И я думаю, что все равно будет что-то по его. Поэтому, я думаю, или он восстановит обеспечение Украине, или… Думаю, все равно что-то выйдет», – отметила она.



Краматорчанка Ольга думает, что после инаугурации Трампа Украина все-таки будет ближе к миру.



«На 100% я не уверена в этом. И Трамп такой – без выгоды ничего не делает», – убеждена Ольга.



Подробности смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».

Напомним, что для окончания войны в Украине Трамп поручил организовать разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.