Скандал с «мажорами» в центре Киева: чем известен отец одного из них, экс-мэр Лимана Цимидан

В 2017 году активисты требовали отставки городского головы Лимана Петра Цимидан

В скандале связанном с «мажорами» в Киеве фигурирует имя сына бывшего мэра города Лиман Донецкой области Петра Цимидана.



10 января в сети появилось видео, на котором молодые люди громко слушали русскую музыку катаясь по Киеву и мешали дорожному движению. Одним из молодых людей оказался Николай Цимидан, сын экс-мэра Лимана — Петра Цимидана.



Видео, где видно как они подпевают русские песни и якобы мешают двигаться автомобилям из-за желания «перекурить», Николай Цимидан в своих соцсетях называет «клеветой и монтажом». Своей вины парень не признает и убежден, что никаких последствий иметь не будет. Кроме скандала, молодой человек хвастается состоянием в интернете, выставляя фото огромных чеков за ужины и самоутверждается возможностью тратить в день от 7 до 40 тысяч гривен.



Чем известен бывший мэр Лимана Петр Цимидан:



За Петром Цимиданом тянется довольно скандальное прошлое. Его подозревают в связях с российскими прокси, которые захватывали Лиман в 2014 году. По словам активиста Виктора Зайцева, Цимидан помогал представителям группировки «ДНР» и сотрудничал с ними: отель «Заря» был предоставлен боевикам под комендатуру, а в развлекательном комплексе «Царицыно», который принадлежал чиновнику, был установлен блокпост так называемой «ДНР».



Однако никаких доказательств подобного сотрудничества обнаружено не было, поэтому после освобождения города в 2015 году он победил на выборах от партии «Оппозиционный блок» и стал городским головой Лимана.



В 2017 году на него было открыто дело из-за ложного декларирования. Мэр «забыл» задекларировать гостинично-туристический комплекс «Отель Заря» стоимостью 1,67 млн грн, придорожное кафе «Колыба» стоимостью почти 600 тысяч гривен, дом стоимостью 130 тысяч гривен и 15 земельных участков, из которых 9 были отданы в субаренду в отчетном периоде.

Прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко лично вручил подозрение мэру Лимана Петру Цимидану. Фото: Новости Донбасса

Также, по словам активиста Антона Воронова, мэр построил гостиничный комплекс «Царицыно» на территории национального природного парка «Святые горы», чем нанес серьезный ущерб природно-заповедному фонду. В то время как правоохранителями было дополнительно установлено, что на территории кафе, которое расположено на заповедной территории леса, был незаконно построен искусственный водоем. На Петра Цимидана было открыто дело, которое привело к суду. Он длился почти 3 года. Суд принял решение о закрытии дела в связи с истечением срока давности.



Местные активисты неоднократно организовывали митинги и требовали отставки Цимидана, из-за нецелесообразного расходования бюджета. Они фиксировали завышение цен на тендеры на миллионы гривен, а жители жаловались на ужасное состояние дорог, при том, что громада имела один из лучших в Донецкой области Центров безопасности граждан, который должен помогать коммунальщикам в содержании дорог. Также мэр неоднократно проявлял неуважение к гражданам.



Так, в октябре 2019 года, во время встречи в Донецкой ОГА, Цимидан грубо обозвал активистов и семьи участников АТО/ООС «шайкой» после того, как те обратились к нему с вопросами о злоупотреблении им власти, непредоставление военным необходимых льгот на лечение, проезд. Граждане возмутились подобному неуважению, после чего мэр попытался сойти с темы, говоря что люди просто ничего не понимают, ведь активисты, присутствующие в зале, «никогда нигде не работали». Конфликт остановил тогдашний заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин, призвав людей перестать выяснять отношения. Сейчас Филашкин является главой военной администрации региона.



Петр Цимидан также был фигурантом скандала, связанного с незаконным игорным бизнесом. На выделенной местными властями бахмутскому предпринимателю Вячеславу Гребенюку земле под строительство кафе, возвели нелегальные игровые залы. Перевод на карту в размере 870 000 гривен получил Цимидан от Владимира Иванова, который был связан со строительством игровых залов. Об этом шла речь в материале уголовного производства Славянского отдела полиции.

Перевод на карту в размере 870 000 гривен получил Цимидан от Владимира Иванова.

В 2018 году в семье Цимиданов произошла трагедия. В октябре погиб старший сын Петра Цимидана - Петр Цимидан-младший. Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего получил серьезные травмы, из-за которых скончался в карете скорой помощи, а еще два пассажира его пассажиры были госпитализированы.



Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие гибель).



Сейчас Петр Цимидан занимается аграрным бизнесом. До начала полномасштабного российского вторжения он имел собственную страусиную ферму и контактный зоопарк в городе Ямполь Донецкой области. Проживает Цимидан с семьей в Киеве. И теперь эстафету скандальности принимает сын Николай. Ранее «Новости Донбасса» писали о детях незаурядных украинцев, которые спровоцировали скандал в Киеве.

Напомним, в июне 2017 года полиция подозревала городского голову Лимана Петра Цимидана во внесении в декларации о доходах недостоверных данных.



Автор материала: Юлия Левицкая







