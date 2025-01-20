«Пытаются «прыгать» за реки ночью и под туманом»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

На Лиманском направлении, как и на всех северных направлениях, российские оккупанты чаще всего пытаются «прыгать» за реки и накапливать малые группы. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, это делается для того, чтобы из таких малых групп создавать немного большие и потом проводить штурмовые действия.



«Они пытаются «прыгать» малыми группами на малых плавсредствах. После этого их – если не всех уничтожили в момент перекидывания – пытаются уничтожать (Силы обороны Украины – ред.) дронами, в первую очередь FPV. Их пытаются «ловить» по лесопосадкам. И там идет фактически постоянное и активное боевое столкновение, когда одни пытаются пробраться и добраться, а другие пытаются их уничтожить до того, как они накопят какое-то относительно готовое к штурмовым действиям количество», – рассказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что россияне пытаются пробираться ночью и под туманом, а бронетехнику они используют в небольших количествах.



«Если брать технику в целом – автомобили и даже мотоциклы, что достаточно нестандартно для современных войн, но почему-то они пробуют – то они ее используют достаточно активно. Но стоит понимать, что через реку на мотоцикле и багги «не прыгнешь». А танки сейчас используются очень мало по очевидным причинам, потому что большое количество FPV – и большое количество FPV на оптоволокне, которые даже не глушатся», – резюмировал он.

Напомним, что аналитики DeepState сообщили о продвижении армии РФ на Лиманском направлении. В частности, на карте проекта видно, что оккупанты якобы продвинулись через реку Жеребец вблизи сел Терны и Колодези.