Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»

Политика



Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после приведения к присяге. Одной из целей разговора будет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы с целью окончания войны в Украине.



Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес очередной незаконный приговор пленному военнослужащему. Старший солдат Руслан Минагулов полка «Азов» приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



Боевые действия



Согласно данным американского Института изучения войны, украинские силы отбили утраченные позиции в южной части поселка Щербиновка на Торецком направлении.



На Лиманском направлении, как и на всех северных направлениях, российские оккупанты чаще всего пытаются «прыгать» за реки и накапливать малые группы. Об этом сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов.



Силы обороны Украины восстановили позиции в селах Махновка Курской области и Зеленовка на Донетчине, сообщили аналитики DeepState.



ВС РФ нанесли шесть авиаударов и из артиллерии обстреляли Константиновку, пострадавших нет. Повреждены жилые дома, линии электропередач и социальная инфраструктура. В результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области 19 января погиб один человек, еще два – ранены. В Сумской области из-за ракетного удара войск РФ разрушен объект инфраструктуры и повреждены четыре многоэтажных дома.



Девять человек пострадали при обстреле в центре оккупированной Горловки, также повреждены четыре дома, административное здание и автомобиль. В целом, по заявлению главы группировки «ДНР», за сутки от обстрелов пострадали более 20 человек, один погиб. В двух районах Горловки от обстрелов и ударов БПЛА в общей сложности пострадали 13 человек, на трассе Светлодарск — Новолуганск в результате удара дрона ранены восемь сотрудников «Донбассгаза». В Верхнеторецком погиб мужчина.



Казанский авиазавод имени Горбунова ночью атаковали беспилотниками. У жилого дома на улице Можайского в Казани нашли обломок БПЛА, эвакуировав жителей. В городе закрыт аэропорт.