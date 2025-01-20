«Верховный суд ДНР» вынес «приговор» бойцу «Азова»: оккупанты обвинили его в «убийстве жителей Мариуполя»

Осужденный оккупантами боец «Азова» Руслан Минагулов. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» старшему солдату бригады «Азов» Руслану Минагулову, который проходит военную службу по контракту в должности «номер расчета миномета». Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета РФ.



Оккупанты заявили, что 4 марта 2022 года командир минометной батареи войсковой части 3057, майор Арсен Дмытрык якобы «в целях устрашения гражданского населения отдал подчиненным ему военнослужащим приказ обстрелять жилые дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры микрорайона Восточный города Мариуполь».



«Исполняя незаконный приказ, Минагулов произвел не менее 10 выстрелов из миномета 2М12 «Сани» калибром 120 мм. В результате указанных действий на улицах 9 Мая и Киевская в Мариуполе смертельные ранения получили женщина и мужчина, которые не принимали участия в вооруженном конфликте. В ходе предварительного следствия Минагулов в полном объеме признал свою вину и раскаялся в содеянном», – сказали в российском ведомстве.



Ему назначили «наказание» в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Напомним, что в декабре фейковый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» командиру «Азова» Денису Прокопенко.