Беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Воронежской области: там снова возник пожар

Пожар после повторной атаки на нефтебазу в Воронежской области. Фото: ASTRA

Вечером 20 января БПЛА повторно атаковали нефтебазу «Роснефти» в городе Лиски Воронежской области РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.



Местные жители сообщают о повторном пожаре на нефтебазе.



Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил новую атаку на нефтебазу.



«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», – заявил Гусев.

Напомним, что впервые нефтебазу «Лискинская» дроны ВСУ атаковали ночью 16 января, в результате чего там произошел масштабный пожар.